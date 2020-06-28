Экономика
ИзвестияВ России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
Ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже к концу 2020 года. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили аналитики рейтинговых агентств Moody’s, АКРА и "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
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с чего всё началось
К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).РБК02:00
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Дни24 24 июня в 22:00
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
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Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 08:58
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Бульдозер «Норникеля» наехал на автомобиль полиции
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ИА Красная Весна 03:49
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МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
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Общество
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Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Газета.Ru вчера в 20:19
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
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Путин сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня
Президент России Владимир путин сдает тесты на новый вирус раз в три — четыре дня.
NewInform 06:23
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Экономика
ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны
Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны.
Интерфакс 25 июня в 11:18
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru вчера в 07:11
Происшествия
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
Футболист бразильского "Крузейро" Энрике свалился с 200-метровой высоты, находясь за рулем автомобиля, но не получил серьезных травм, сообщает Globo Esporte.
РИА Новости вчера в 19:05
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Ранее МАГАТЭ высказывало предположение, что около 20 лет назад на военной базе "Парчин" Иран проводит испытания компонентов, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия.
Московский Комсомолец 04:31
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии
Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
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Общество
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РБК 03:32
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На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
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REGNUM вчера в 10:05
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Появилось видео полета российских Ту-142 над Арктикой
Министерство обороны опубликовало кадры полета трех российских противолодочных самолетов Ту-142МК над Баренцевым и Норвежским морями.
Известия вчера в 15:42
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 26 июня в 06:45
Политика
Рейтинг Зеленского рекордно обвалился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента.
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«Мелодия» впервые представила запись Четвертой симфонии Каретникова
Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые представила запись Четвертой симфонии Николая Каретникова к 90-летию со дня рождения композитора.
ТАСС 03:00
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В Германии не исключили повторное закрытие границ внутри ЕС
Границы ЕС пришлось закрыть в марте этого года. С первого июля они постепенно открываются.
Evo-rus.com 06:19
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В конгрессе США предложили выделить $3,8 млрд на сдерживание России
В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.
РБК вчера в 18:26