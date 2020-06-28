Экономика
ИзвестияВ России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
Ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже к концу 2020 года. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили аналитики рейтинговых агентств Moody’s, АКРА и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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с чего всё началось
К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).РБК02:00
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Экономика
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