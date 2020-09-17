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Лезги газет
Лезги газет

В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года

Эксперты заявили, что очень скоро жители России столкнутся со скачком цен на целый ряд продуктов и товаров, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
Подробнее о событии
iReactor

В АКОРТ объяснили рост цен на продукты в России осенью

iReactorвчера в 11:34
Мойка78

Петербуржцев ожидает рост цен на доставку

Мойка78вчера в 06:49
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 2416 сентября в 04:32
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьград16 сентября в 10:34
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Газета.Ruвчера в 16:14
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Секретариат гимназии при МГУ опроверг поступление Николая Лукашенко

Источники издания сообщили, что учиться 16-летний Николай Лукашенко будет в гимназии при МГУ имени Ломоносова, а потом планирует поступить в Московскую академию имени Тимирязева.
Говорит Москвавчера в 06:16
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В мире зарегистрировали более 30 млн случаев заражения коронавирусом

Балтимор, США, 18 сентября 2020, 02:05 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 30 млн, следует из опубликованных 17 сентября данных университета Джонса Хопкинса (США), который ведёт сбор медицинской статистики по странам.
REGNUM19:05

Матч ярославского «Локомотива» с командой «Сочи» отменен

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубом «Сочи» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 17 сентября в Сочи, отменен, сообщается на странице ярославского клуба в соцсетях.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 12:12
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