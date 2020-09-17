Эксперты заявили, что очень скоро жители России столкнутся со скачком цен на целый ряд продуктов и товаров, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».

С чего всё началось Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Газета.Ru 15 сентября в 13:07