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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года

Производители газировки в стеклянной таре будут вынуждены поднять цены из-за того, что власти намерены обязать их самостоятельно утилизировать бутылки. Также на рост цен окажут влияние неблагоприятные курсы валют.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
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Мойка78

Петербуржцев ожидает рост цен на доставку

Мойка7806:49
Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьградвчера в 10:34
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 24вчера в 04:32
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Serviceвчера в 05:54

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
1,8K

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет01:59
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,5K

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,5K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Российские БТР и БМП дооснастят усиленной защитой

Усиленную защиту будут устанавливать на боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) в России уже с текущего года, 16 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и Министерстве обороны РФ.
ИА Красная Веснавчера в 15:24

На выплаты безработным направят более 122 млрд руб. в 2021 году

Более 122 млрд рублей из бюджета РФ будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС08:04
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