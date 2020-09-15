Экономика
Evo-rus.comВ России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года
Производители газировки в стеклянной таре будут вынуждены поднять цены из-за того, что власти намерены обязать их самостоятельно утилизировать бутылки. Также на рост цен окажут влияние неблагоприятные курсы валют.
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с чего всё началось
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.Газета.Ru15 сентября в 13:07
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Политика
В ЕП призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Европейский парламент (ЕП) призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Алексея Навального.
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Оптимизация предусматривает снижение на десять процентов "незащищенных" статьей расходов, снижение на пять процентов расходов на вооружения и отказ от ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году.
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В Румынию прибыли американские ракетные комплексы Patriot
На военной базе в Капу Мидиа в Румынии состоялась церемония приема первого ракетного комплекса Patriot из четырех, закупленных Румынией в США.
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Газета.Ru 06:56
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
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Роскосмос рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы
В корпорации считают, что объект привлекателен большим количеством водяного льда и наличием горячего центрального ядра В космической корпорации Роскосмос считают естественный спутник Юпитера Каллисто перспективным местом для обитаемой базы человека.
АМИТЕЛ 06:40
Общество
Минобрнауки изменило правила приема в вузы
Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы, который вступит в силу с 2021-2022 учебного года.
BFM.ru 09:55
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
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Названы чаще всех пропускающие голосования депутаты Госдумы
Несколько депутатов Госдумы седьмого созыва на протяжении весенней сессии 2020 года пропустили свыше 80 процентов голосований.
Lenta.ru 05:14
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
МИР 24 вчера в 05:35
Общество
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru 08:49
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Происшествия
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях.
Lenta.ru 09:06
Шоу-бизнес
Манукян попросил помощи после сообщений о разрыве с Бузовой
Видеоблогер Давид Манукян обратился к поклонникам за поддержкой после того, как его возлюбленная Ольга Бузова удалила их совместные фотографии.
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В ресторане в центре Киева прогремел взрыв
Взрыв прогремел в ресторане в историческом центре Киева, как минимум два человека пострадали.
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Актер Александр Молочников заразился коронавирусом
Актер Александр Молочников рассказал в Instagram о том, что заразился коронавирусом.
Газета.Ru 05:43
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МИД РФ обвинил Данию в лоббировании интересов США
Дания, пытаясь помешать строительству газопровода «Северный поток – 2», выступает лоббистом интересов США.
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Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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Политика
МИД назвал планируемую дату выступления Путина на ГА ООН
Президент России Владимир Путин планирует выступить с видеообращением на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября.
RT на русском 09:17
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Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
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Ураган «Салли» в США стал тропическим штормом
Ураган «Салли», бесчинствовавший на юге США, ослабел и превратился в тропический шторм.
ТК Звезда вчера в 23:37
Экономика
Интер РАО рассматривает Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки
Интер РАО рассматривает Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки.
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В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:50
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Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене.
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
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