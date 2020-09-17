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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года

Производители газировки в стеклянной таре будут вынуждены поднять цены из-за того, что власти намерены обязать их самостоятельно утилизировать бутылки. Также на рост цен окажут влияние неблагоприятные курсы валют.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
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ИА Красная Весна

В России осенью вырастут цены на продукты и товары — эксперты

ИА Красная Веснавчера в 16:22
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Мойка78

Петербуржцев ожидает рост цен на доставку

Мойка78вчера в 06:49
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 2416 сентября в 04:32
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
iReactor

В АКОРТ объяснили рост цен на продукты в России осенью

iReactorвчера в 11:34
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Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07

В Госдуме потребовали аннулировать водительские права Ефремова

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков потребовал признать недействительными водительские права осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, поскольку тот страдает хроническим алкоголизмом и не мог законным путем получить медицинскую справку.
Ведомостивчера в 15:52
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое из которых моют обувь в источнике возле православной часовни храма Христа Спасителя в центре Калининграда.
РИА Новостивчера в 10:45
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Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит" .
Российская газетавчера в 06:20
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