Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России спрогнозирован рост цен на целый ряд товаров осенью 2020 года

Производители газировки в стеклянной таре будут вынуждены поднять цены из-за того, что власти намерены обязать их самостоятельно утилизировать бутылки. Также на рост цен окажут влияние неблагоприятные курсы валют.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
Подробнее о событии
iReactor

В АКОРТ объяснили рост цен на продукты в России осенью

iReactor11:34
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьградвчера в 10:34
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 24вчера в 04:32
Мойка78

Петербуржцев ожидает рост цен на доставку

Мойка7806:49
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07

Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
59

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
64

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
4

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,3K

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 14 сентября подтвердили настрой на продолжение реформы договора о Союзном государстве с учетом требований времени.
ТАСС12:11
90

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
427

Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

Молодая супруга главного комика страны Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова опровергает слухи о факте суррогатного материнства, вследствие чего появился их общий с 75-летним супругом ребенок.
Shraibikus News06:07
42