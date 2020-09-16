Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

В России осенью подорожает ряд товаров

В ближайшее время в России подорожает ряд продуктов, пишет «Газета.ру».В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
Подробнее о событии
Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьградвчера в 10:34
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 24вчера в 04:32
Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компаниявчера в 01:39
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Serviceвчера в 05:54

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
РИА Новости03:37
2,3K

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
184

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда05:37
23