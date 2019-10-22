Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России спрос на бензин рекордно упал

В 2019 году впервые за 4 года показал рекордное падение спрос на бензин. Об этом изданию "Известия" сообщили исследовательская группа "Петромаркет".
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Алексей Калачев
Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего - рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.
— Алексей Калачев, российский журналистРидус 22 октября в 01:31
с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.
Известия21 октября в 17:01

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