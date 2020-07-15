Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс». Число заявок в бюро не уточнили.
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с чего всё началось

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 23:07

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Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

ТАСС04:16

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

Коммерсантъ00:51

В России спрос на кредиты вернулся на докризисный уровень

Эхо Москвы01:32

Спрос на кредиты превысил докризисный уровень. На что нужны деньги россиянам

URA.Ru01:31

В России спрос на кредиты вернулся к уровню до карантина

Дождь02:19

Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень

Комсомольская правда02:57

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 23:07
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Общество

Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
Вести.Ru 05:26
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Футбол

ФК «Краснодар» 15 июля на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

За девять лет выступления «Краснодара» в Высшей лиге российского футбола «Крылья Советов» ни разу не поднимались выше горожан в итоговой турнирной таблице.
Кубань 24 03:05
Политика

В Госдуму внесены поправки о трехдневном голосовании на выборах

Поправки о трехдневном голосовании на выборах одобрены профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту, заявила 14 июля глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
ИА Красная Весна вчера в 17:26
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия 13 июля в 18:59
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Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Здоровье

Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила симптомы рака щитовидной железы.
Газета Кемерова 05:16
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
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Общество

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:30
1,4K
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ вчера в 05:24
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Политика

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
11
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
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Происшествия

В отношении замгендиректора «Почты России» по IT возбудили дело

СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова.
RT на русском 04:26
409
Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
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Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
20
Кино

На Peacock выходит многообещающий сериал «Дивный новый мир»

Профиль 13 июля в 09:44
Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:12
261
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских за изнасилование отправят в колонию

Уральский меридиан 05:38
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

РИА Новости 05:26
7
Происшествия

Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия

У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
7
Общество

Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
2
Общество

Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
13
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
4
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
101
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
2
Происшествия

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Газета.Ru 03:53
10
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
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