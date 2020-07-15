В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).

с чего всё началось

Число заявок в бюро не уточнили. В «Эквифаксе» отметили, что объем заявок на кредиты в апреле находился на уровне 95%, а в мае — 88% от результата января. До пандемии, в марте, этот показатель на 16% превышал январский уровень.

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

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