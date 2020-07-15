Экономика
КоммерсантъВ России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
Число заявок в бюро не уточнили. В «Эквифаксе» отметили, что объем заявок на кредиты в апреле находился на уровне 95%, а в мае — 88% от результата января. До пандемии, в марте, этот показатель на 16% превышал январский уровень.
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с чего всё началось
В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 23:07
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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
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Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
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CT news вчера в 14:38
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
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Газета.Ru 02:22
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РИА Новости 00:17
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела РФ, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
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Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:48
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками
Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Наука
Ученые нашли связь между ношением маски и умственными способностями
«Объем оперативной памяти, которая хранит информацию в течение короткого времени, определяет многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучение», - объяснил Вейвэй Чжан, адъюнкт-профессор психологии в Университете Калифорнии в Риверсайде.
Anews вчера в 08:50
Армия и оружие
В параде ВМФ в Североморске впервые примет участие «Князь Владимир»
Североморск, Мурманская область, 15 июля 2020, 01:58 — REGNUM В параде в День Военно-морского флота (ВМФ) 26 июля в Североморске впервые примет участие новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
REGNUM вчера в 18:58
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа.
Lenta.ru 02:01
Происшествия
Отмыл 4 миллиарда: «королю челнинского обнала» дали 10 лет
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
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Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Технологии
Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих
Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру вчера в 12:53
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15-16 лет.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Политика
Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши
Недавно переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Известия 00:48