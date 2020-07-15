Экономика
КоммерсантъВ России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
Число заявок в бюро не уточнили. В «Эквифаксе» отметили, что объем заявок на кредиты в апреле находился на уровне 95%, а в мае — 88% от результата января. До пандемии, в марте, этот показатель на 16% превышал январский уровень.
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с чего всё началось
В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 23:07
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Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Футбол
«Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно
Валенсия, Испания, 15 июля 2020, 09:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Валенсия» может продать семь игроков в летнее трансферное окно.
REGNUM 02:01
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm вчера в 09:08
Экономика
Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
Известия вчера в 13:15
Армия и оружие
Армия Армении сбила два ударных беспилотника Азербайджана
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что ситуация на границе с Азербайджаном в целом спокойная.
Московский Комсомолец 01:30
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
В Румынии вратарь отбил два пенальти и был удален с поля
NewInform вчера в 04:38
Происшествия
Пожарные тушат огонь в жилом доме Петербурга
В Московском районе Петербурга в пятиэтажном жилом доме, по словам очевидцев, раздался взрыв, и начался пожар.
Вести.Ru 02:25
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Самолеты от «мамы» В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800.
Ведомости вчера в 17:47
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM вчера в 06:11
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» говорили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Здоровье
Два новых моногоспиталя появились в Тюменской области
На сегодняшний день в Тюменской области от новой коронавирусной инфекции умер 21 пациент.
Новости Тюмени 72.ru 01:54
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Футбол
Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ
Лидер «Локомотива», игрок сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел выступать в зарубежном чемпионате.
BetOn 00:44
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Интернет
Chrome отключил функцию оптимизации памяти, разработанную в Microsoft
В результате решено отключить Segment Heap по умолчанию. Ее не удалили из браузера, поскольку тесты будут продолжаться.
Evo-rus.com 01:48
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13 июля в 13:41
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
У одного из сенаторов получен положительный тест на коронавирус, он лечится дома с прошлой недели, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости 02:28
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00