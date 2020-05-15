Ситуацию прокомментировал и член совета директоров девелоперской компании «Самолет» Антон Елистратов. Он подчеркнул, что падение спроса на новостройки продолжится, если государство не окажет дополнительные меры поддержки.

В России спрос на новостройки рухнул на 30 %

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