Энергетика
Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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Пермь, 8 мая 2020, 16:35 — REGNUM В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации.
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Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress
С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло.
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В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома
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МИД Грузии отозвал посла из Киева для консультации
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Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
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Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
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