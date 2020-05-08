Энергетика

Кубань 24Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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В России упали цены на бензин

Lenta.ru04:44

Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку

Коммерсантъвчера в 17:22

Бензин АИ-92 в РФ стал дешевле на две копейки

CarsWeek.ru06 мая в 07:41

Эксперты зафиксировали снижение розничных цен на бензин

Народные новости06 мая в 06:16

Стоимость бензина в России начинает снижаться

Экономика сегодня06 мая в 05:48

Бензин Аи-92 в России подешевел на две копейки. Дизель - на три

ТАСС06 мая в 04:26

Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет

Комсомольская правда06 мая в 02:05
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Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Общество

Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
9
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Политика

В парламенте Армении произошла потасовка

RT на русском 04:08
1
Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
1
Армия и оружие

В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»

Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
РИА Новости вчера в 22:32
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
456
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Общество

Собянин продлил режим ограничений до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
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Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
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Гаджеты

Представлен поддерживающий процессоры с Zen 3 чипсет AMD B550

Как уточнили представители фирмы, речь идёт о настольных процессорах AMD Ryzen нового поколения на Zen 3. Данная поддержка будет обеспечиваться за счёт системных плат на чипсетах B550 и X570 – в отличие от их предшественников, не имеющих достаточного для этого объёма флеш-памяти, сохраняющей настройки и BIOS.
Актуальные Новости 03:52
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Общество

Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август

Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, заявили ТАСС в пятницу в ведомстве.
ТАСС 07:13
Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
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Здоровье

Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку

В Кирове 13 пациентов инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом шла речь в репортаже канала "Давеча".
Московский Комсомолец Киров 05:37
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Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
58
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
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Происшествия

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Индии

Российская газета 05:03
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Общество

Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера

Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
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Здоровье

В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса

Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
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