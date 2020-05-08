Энергетика
Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»
«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Политика
В парламенте Армении произошла потасовка
RT на русском 04:08
Общество
В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих
Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Армия и оружие
В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»
Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
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Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Общество
Собянин продлил режим ограничений до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
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Представлен поддерживающий процессоры с Zen 3 чипсет AMD B550
Как уточнили представители фирмы, речь идёт о настольных процессорах AMD Ryzen нового поколения на Zen 3. Данная поддержка будет обеспечиваться за счёт системных плат на чипсетах B550 и X570 – в отличие от их предшественников, не имеющих достаточного для этого объёма флеш-памяти, сохраняющей настройки и BIOS.
Актуальные Новости 03:52
Общество
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, заявили ТАСС в пятницу в ведомстве.
ТАСС 07:13
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Здоровье
Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку
В Кирове 13 пациентов инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом шла речь в репортаже канала "Давеча".
Московский Комсомолец Киров 05:37
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
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Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Индии
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Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
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В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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