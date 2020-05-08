Энергетика
КоммерсантъРосстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку
Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась на 3 коп. -- до 42,41 руб. и 45,85 руб. за литр соответственно.
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Комментарии
Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Происшествия
За сутки коронавирусом в Карелии заболели трое жителей столицы
В Карелии за прошедшие сутки выявлено три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор республики.
FlashNord 04:05
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Интерфакс 04:01
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны, наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
Здоровье
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Одним из наиболее распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции является утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru вчера в 13:37
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете
Газета.Ru вчера в 03:58
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Как отмечает РБК, спустя месяц после разрешения российского Центробанка открывать банковские счета удаленно крупнейшие кредитные организации так и не начали оказывать эту услугу.
Инфорос 03:39
Общество
Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Политика
Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку
Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна 00:06
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Общество
Глава Крыма хочет запретить работу кондиционеров
Симферополь, 8 мая 2020, 12:42 — REGNUM Власти Крыма намереваются запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.
REGNUM 05:42
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 06:41