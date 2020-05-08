Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась на 3 коп. -- до 42,41 руб. и 45,85 руб. за литр соответственно.

Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку

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