Энергетика

Кубань 24Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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В России упали цены на бензин

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В России снизились розничные цены на бензин

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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

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В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

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За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны.
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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Песня «День Победы» впервые прозвучала на узбекском языке

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Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
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На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

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Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»

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Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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В России снизился коэффициент распространения коронавируса

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Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
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