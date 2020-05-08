За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.

В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку

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