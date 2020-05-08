Энергетика
Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек.
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Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
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Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы
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Общество
В России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны.
BFM.ru 03:54
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
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Недавно был представлен крошечный ПК Chuwi LarkBox, который позиционируется производителем как самый маленький ПК для декодирования видео в 4K.
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Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Песня «День Победы» впервые прозвучала на узбекском языке
Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
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В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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Вести.Ru 06 мая в 05:14
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
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Вратарь «Реала Сосьедад» заражен коронавирусом
По информации источника, серологический тест на коронавирус голкипера показал положительный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим людям у Ремиро низкая.
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Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400
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