Энергетика
Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
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В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк»
В России стартовала онлайн-трансляция шествия "Бессмертный полк".
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Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве
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Бывший советник президента «Локомотива»: причин для отставки Семина нет
Бывший советник президента московского "Локомотива" Лев Гоберман прокомментировал возможное непродление контракта с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 18:48
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ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе
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АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
Общее число выздоровевших достигло 12 799. Накануне в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента.
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Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы.
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Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
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Валуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о попадании украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта «Миротворец».
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