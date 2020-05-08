Наибольшее снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Салехарде - на 3,3%, в среднем до 41,42 рублей за литр. При этом средняя стоимость дизельного топлива здесь составила 50,04 рубля за литр, что почти на 5% выше средней цены по России.

Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение

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