Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение

Наибольшее снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Салехарде - на 3,3%, в среднем до 41,42 рублей за литр. При этом средняя стоимость дизельного топлива здесь составила 50,04 рубля за литр, что почти на 5% выше средней цены по России.
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Белнефтехим: После Дня Победы в Беларуси снова подешевеет топливо

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
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Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
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В ООН отмечают резкий рост жертв мирных жителей Донбасса

В мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили существенный рост количества жертв среди гражданских на Донбассе в начале мая 2020 года.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Продажи автомобилей в России рухнули на 64%

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газете.Ru" предоставило аналитическое агентство "Автостат Инфо".
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В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
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Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

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Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
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Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

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Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
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Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
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Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
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Премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов предложил запретить использование кондиционеров на территории региона.
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«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
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