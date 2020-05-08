Энергетика
Российская газетаЦены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение
Наибольшее снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Салехарде - на 3,3%, в среднем до 41,42 рублей за литр. При этом средняя стоимость дизельного топлива здесь составила 50,04 рубля за литр, что почти на 5% выше средней цены по России.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
В апреле топливо на Сахалине оказалось дешевле, чем у четырех соседей по ДФО
РИА Сахалин-Курилывчера в 20:37
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов
Российская газета 14:07
Армия и оружие
В ООН отмечают резкий рост жертв мирных жителей Донбасса
В мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили существенный рост количества жертв среди гражданских на Донбассе в начале мая 2020 года.
Новостной фронт 13:27
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Авто
Продажи автомобилей в России рухнули на 64%
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газете.Ru" предоставило аналитическое агентство "Автостат Инфо".
Газета.Ru 11:54
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Наука
Увеличивающийся гиппокамп младенцев помог связать расстройство аутистического спектра и проблемы со сном
Американские ученые выяснили, что младенцы из группы с высоким риском развития расстройства аутистического спектра, которым в дальнейшем поставили диагноз, испытывают проблемы с засыпанием, и это связано с постепенным увеличением объема гиппокампа в процессе развития.
N+1 08:32
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Авто
ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня 05:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
Общество
В Липецкой области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о продлении самоизоляции до конца месяца, при этом, если динамка ситуации с COVID-19 выйдет на положительный результат, он не исключил возможности ослабления режима.
Kursk.com 07:58
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
Общество
Пермских школьников накажут за жалобы на плохую связь в деревне
Школьники и учительница из деревни Новопетровка в Пермском крае пожаловались на плохую связь, из-за которой возникли сложности с дистанционным обучением в условиях коронавируса.
Телеканал 360° 10:16
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19
Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
Общество
Власти Крыма хотят запретить кондиционеры из-за коронавируса
Премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов предложил запретить использование кондиционеров на территории региона.
Бизнес-газета 05:14
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11