Общество

REGNUMREGNUMВ России средние траты на набор первоклассника возросли на 55%

Траты выросли на 55% по сравнению с июлем 2019 года, средний чек на набор первоклассника вырос до 712 рублей. Это ручки, карандаши, альбомы и прочее, число таких покупок увеличилось в годовом выражении на 10%.
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с чего всё началось

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.
RT на русскомвчера в 23:40

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Набор первоклассника подорожал в 1,6 раза

Вести.Ru03:52

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

RT на русскомвчера в 23:40

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Российская газета02:27

Средний чек на набор первоклассника стал выше на 55%

Газета.Ru01:16

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Известия01:00

Канцелярские принадлежности для первоклассников подорожали на 55%

URA.Ru00:35

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Московский Комсомолец03:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
ТАСС 04:22
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Происшествия

На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы

В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
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Армия и оружие

Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

РИА Новости 03:29
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Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
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Политика

Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса

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ИА Красная Весна 04:40
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Экономика

РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц

Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ вчера в 09:18
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения

Общественная служба новостей вчера в 21:36
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Здоровье

В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом

На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com вчера в 04:39
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Происшествия

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Политика

В Кремле наградят россиян за голосование по поправкам

Сообщается, что награды получат представители регионов РФ и избиркомов, рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, сотрудники администрации президента, а также народные артисты и блогеры.
SM News вчера в 03:13
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Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
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Единоборства

Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи

Allboxing.ru 03:24
Авто

Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета

В целом по стране большинство россиян предпочитают серого цвета автомобили -30%, белого 23% и черного 18%.
Тюменская область сегодня 03:21
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru вчера в 10:21
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Авто

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

Стало известно, что для большого кроссовера Santa Fe автопроизводитель создал спортивную модификацию, которая не будет относится к серии N Line.
32CARS.ru 27 июля в 11:34
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Здоровье

Мясников рассказал, как худеть правильно и не набирать вес обратно

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья.
ФАН 03:55
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Общество

Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года

Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
РЕН ТВ 04:27
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