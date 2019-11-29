Общество

ИзвестияИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»

RT на русском05:03

Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19
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Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Общество

Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
RT на русском 09:37
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости 02:11
Кино

Джеймс Бонд возвращается: вышел первый тизер фильма «Не время умирать»

Создатели фильма анонсировали выход полноценного трейлера в среду, 4 декабря, а пока поклонники франшизы довольствуются коротким тизером.
Popcornnews.ru 06:05
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
Футбол

Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Спорт-Экспресс 11:14
Общество

Минэкономразвития предложило защитить пенсии россиян от кредиторов

Минэкономразвития предлагает законодательно запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Интерфакс 05:32
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Происшествия

Мост обрушился на окраине Оренбурга

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Интерфакс 10:30
Политика

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
РИА Новости 05:15
Происшествия

В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие

В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Украина.ру 11:09
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Кино

Мультфильм «Холодное сердце-2» стал лидером проката в выходные

На первом месте оказался мультфильм «Холодное сердце-2». За первый уик-энд анимационная лента собрала 883 млн рублей.
RuNews24.ru 03:41
Спорт

Волейболист Алексей Спиридонов устроил драку на детском турнире в Уфе

UfacityNews.ru 08:21
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Культуромания 07:56
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 вчера в 23:58
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
РИА Новости 07:43
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
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