Экономика
ИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%
В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
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Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Посол РФ: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения
В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Политика
Кравчук дал советы Зеленскому перед встречей «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Леонид Кравчук дал советы действующему руководителю страны Владимиру Зеленскому перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Общество
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Хоккей
Бабенко рассказал об увольнении из молодежной сборной России
Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко рассказал о своем уходе из молодежной сборной России.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Происшествия
В Саратове собака напала на женщину с ребенком
Футбол
Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили
Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Общество
Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями
Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
Происшествия
В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны
Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Футбол
Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю
О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.