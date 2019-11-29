Экономика

ИзвестияИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

Россияне в «черную пятницу» в 2019 году увеличили свои траты на 17%

АБН29 ноября в 09:37
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Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
РИА Новости 02:55
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Политика

Посол РФ: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения

В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.
REGNUM 01:55
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Журналистская правда 02:23
Политика

Кравчук дал советы Зеленскому перед встречей «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Леонид Кравчук дал советы действующему руководителю страны Владимиру Зеленскому перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза вчера в 01:26
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Общество

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Хоккей

Бабенко рассказал об увольнении из молодежной сборной России

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко рассказал о своем уходе из молодежной сборной России.
Спорт-Экспресс 02:57
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Происшествия

В Саратове собака напала на женщину с ребенком

Взгляд-инфо вчера в 23:00
Футбол

Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Gazeta.SPb 01:58
Общество

Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями

Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:52
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Lenta.ru 01:08
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Футбол

Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю

О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.
Чемпионат 01:30
Армия и оружие

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
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