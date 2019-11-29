Экономика

ИзвестияИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

Россияне в «черную пятницу» в 2019 году увеличили свои траты на 17%

АБН29 ноября в 09:37
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Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия

Глава РА выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье

Адыгея Сегодня 01:32
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
РИА Новости 29 ноября в 17:05
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Известия вчера в 18:30
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Российская газета вчера в 23:13
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Космос

Космические технологии СССР оказались неподвластны эффективным менеджерам из «Роскосмоса» в принципе

Даже светоч демократии и страна новейших технологических возможностей США, утратили технологии производства сверхтяжелой ракеты Saturn-V, которая летала на Луну без всяких аварий и за все время «лунной эпопеи» не погиб ни один астронавт.
Апрал 30 ноября в 03:32
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Здоровье

Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери

РИА Новости 29 ноября в 04:42
Армия и оружие

СМИ рассказали о десятках новых площадок для пусков ракет в КНДР

С лета 2019 года в КНДР построили несколько десятков площадок для ракетных пусков.
Телеканал 360° вчера в 23:56
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
ТАСС вчера в 18:13
Экономика

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Хоккей

Панарин признан лучшим российским хоккеистом ноября в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан лучшим российским игроком ноября в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Вести.Ru вчера в 21:48
Наука

Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике

Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
МедиаПоток вчера в 06:09
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Армия и оружие

Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Российская газета 30 ноября в 06:46
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Газета.Ru 01:50
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Политика

Российский посол призвал НАТО пересмотреть отношения с РФ

Несмотря на разногласия по некоторым вопросам, Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.
Политическая Экспертиза 01:31
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