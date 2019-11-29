В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

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Космос Космические технологии СССР оказались неподвластны эффективным менеджерам из «Роскосмоса» в принципе Даже светоч демократии и страна новейших технологических возможностей США, утратили технологии производства сверхтяжелой ракеты Saturn-V, которая летала на Луну без всяких аварий и за все время «лунной эпопеи» не погиб ни один астронавт.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

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Политика Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.