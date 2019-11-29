Экономика
ИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%
В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Происшествия
Глава РА выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»
Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Космос
Космические технологии СССР оказались неподвластны эффективным менеджерам из «Роскосмоса» в принципе
Даже светоч демократии и страна новейших технологических возможностей США, утратили технологии производства сверхтяжелой ракеты Saturn-V, которая летала на Луну без всяких аварий и за все время «лунной эпопеи» не погиб ни один астронавт.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Здоровье
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Армия и оружие
СМИ рассказали о десятках новых площадок для пусков ракет в КНДР
С лета 2019 года в КНДР построили несколько десятков площадок для ракетных пусков.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Футбол
«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат
Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
Экономика
Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан
Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря.
Хоккей
Панарин признан лучшим российским хоккеистом ноября в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан лучшим российским игроком ноября в Национальной хоккейной лиге.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Политика
Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Российский посол призвал НАТО пересмотреть отношения с РФ
Несмотря на разногласия по некоторым вопросам, Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.