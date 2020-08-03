Экономика
МонаВистаВ России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В России среднестатистический работник получает на руки 35 тысяч рублей. Об свидетельствуют проведенные экспертами РИА Новости исследования. На первом месте по уровню зарплаты оказалась отрасль рыболовства: медианная зарплата составляет на июль 63,6 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить3K
с чего всё началось
Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости02 августа в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Машины и Механизмы вчера в 19:27
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Авто
В Зауралье изготовили пожарные машины для работы на Чукотке
За облаками вчера в 06:45
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Политика
На содержание Медведева хотят потратить 1,7 миллиарда рублей
Обеспечение деятельности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева может обойтись федеральному бюджету в 1,7 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Политсовет 01:14
Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода
Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год.
Народные новости вчера в 04:09
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стянула войска к российской границе
В СМИ сообщили о том, что Белоруссия начала стягивать войска к российской границе.
Что происходит 01:09
Происшествия
Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы 02 августа в 12:33
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости вчера в 15:48
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
Трамп усомнился в версии следствия о самоубийстве Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.
Известия 01:42
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
Здоровье
За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса
Из 53 случаев 39 приходится на Якутск. Четыре в Ленском, по три в Мегино-Кангаласском и Верхневилюйском.
Якутия Daily вчера в 23:32
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
Наука
Ученые определили уникальные особенности кареглазых людей
Live24 вчера в 12:33
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru вчера в 00:57