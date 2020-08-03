Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей

В России среднестатистический работник получает на руки 35 тысяч рублей. Об свидетельствуют проведенные экспертами РИА Новости исследования. На первом месте по уровню зарплаты оказалась отрасль рыболовства: медианная зарплата составляет на июль 63,6 тысяч рублей.
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с чего всё началось

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