Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руВ России средняя ставка по ипотеке достигла двухлетнего минимума

В РФ средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до двухлетнего минимума в 9,4%. Сведения предоставил Банк России. В сентябре прошлого года банки начали поднимать ипотечную ставку. К апрелю 2019 года она выросла с 9,41% до 10,55%.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
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