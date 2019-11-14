В РФ средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до двухлетнего минимума в 9,4%. Сведения предоставил Банк России. В сентябре прошлого года банки начали поднимать ипотечную ставку. К апрелю 2019 года она выросла с 9,41% до 10,55%.

В России средняя ставка по ипотеке достигла двухлетнего минимума

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