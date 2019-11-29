Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости". Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года.

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года

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