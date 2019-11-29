Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛСредняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась до минимального за последние два года значения 9,4%, пишет РИА "Новости". Ставка росла с 9,41% в сентябре 2018 до 10,55% в апреле 2019 года.
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Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Rambler News Service29 ноября в 10:25

В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре

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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году

ТАСС29 ноября в 13:09

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Российская газета29 ноября в 11:30

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

РИА Новости29 ноября в 10:55

Рынок ипотеки ожидают новые максимумы

Коммерсантъ29 ноября в 15:12

Россиян в новом году обрадуют ипотекой под 3%

Уралинформбюро29 ноября в 06:47
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