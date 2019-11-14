Экономика
МонаВистаВ России средняя ставка по ипотеке опустилась до двухлетнего минимума
В октябре 2019 года зафиксирована самая низкая средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях за последние два года: 9,4% годовых.
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с чего всё началось
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале ноября заявляла, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией и в перспективе нескольких лет могут составить 7–8% при инфляции в 4%, пишет РИА Новости.Архангельские известия30 ноября в 01:27
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Ставки по ипотеке снизились в России до минимума за последние два года
Народные новости30 ноября в 03:51
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу", говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.
Космос
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик
Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование о зарплатах в разных регионах страны.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Политика
Путин разрешил силовикам сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подисал закон, позволяющий сотрудникам ряда ведомств сбивать беспилотники, если они несут угрозу безопасности, пишет «Интерфакс».
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле защитит Россию от крылатых ракет
Политика
Путин разрешил использовать свастику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма.
Кино
Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем
Кино
Данила Козловский стал частью актерского состава «Викингов»
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Происшествия
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Дело Горринга рассматривает военный суд, потому что он имеет звание подполковника.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
США рассматривают возможность продления СНВ-3
США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу в «армейском» дерби
Наука
Ученые рассказали, как понять настроение и мимику у кошки
Ученые смогли узнать, можно ли научиться людям распознавать эмоции домашней кошки.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.