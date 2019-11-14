Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России средняя ставка по ипотеке опустилась до двухлетнего минимума

В октябре 2019 года зафиксирована самая низкая средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях за последние два года: 9,4% годовых.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале ноября заявляла, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией и в перспективе нескольких лет могут составить 7–8% при инфляции в 4%, пишет РИА Новости
.
Архангельские известия30 ноября в 01:27

Подробнее о событии

Ставки выданной ипотеки рухнули до минимумов за два года

Ведомости30 ноября в 05:42

В России средняя ставка по ипотеке упала до двухлетнего минимума

ТК Звезда30 ноября в 05:10

Ставки по ипотеке снизились в России до минимума за последние два года

Народные новости30 ноября в 03:51

За 10 месяцев в России выдан 1 миллион ипотечных кредитов

Интерфакс30 ноября в 02:28

Средняя ставка по ипотеке в России упала до двухлетнего минимума

Алтапресс30 ноября в 01:32

Россия ростовщическая как «оазис» для международных спекулянтов

Царьград29 ноября в 23:50

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Амур.инфо29 ноября в 21:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой

Телепрограмма 01:39
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу", говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.
РИА Новости 16:29
Космос

Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик

Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Российская газета 05:07
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия 09:45
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru 06:41
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости 10:48
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование о зарплатах в разных регионах страны.
Life.ru 06:02
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
РБК 04:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 08:35
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 11:10
Политика

Путин разрешил силовикам сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подисал закон, позволяющий сотрудникам ряда ведомств сбивать беспилотники, если они несут угрозу безопасности, пишет «Интерфакс».
Общественное телевидение России 15:38
Армия и оружие

Сплошное радиолокационное поле защитит Россию от крылатых ракет

Экономика сегодня вчера в 19:44
Политика

Путин разрешил использовать свастику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма.
Lenta.ru 10:00
Кино

Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем

РИА Новости 15:21
Кино

Данила Козловский стал частью актерского состава «Викингов»

Rusargument 17:11
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело Горринга рассматривает военный суд, потому что он имеет звание подполковника.
Первое антикоррупционное СМИ 07:47
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Политика

США рассматривают возможность продления СНВ-3

США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Аргументы и Факты 16:05
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу в «армейском» дерби

Московский Комсомолец 13:53
Наука

Ученые рассказали, как понять настроение и мимику у кошки

Ученые смогли узнать, можно ли научиться людям распознавать эмоции домашней кошки.
Evo-rus.com 14:18
Происшествия

Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына

РИА Новости 09:29
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное