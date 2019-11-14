с чего всё началось

В октябре 2019 года зафиксирована самая низкая средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях за последние два года: 9,4% годовых.

В России средняя ставка по ипотеке опустилась до двухлетнего минимума

Политика ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой» ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу", говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Космос Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Общество Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.

Политика Путин разрешил силовикам сбивать беспилотники Президент России Владимир Путин подисал закон, позволяющий сотрудникам ряда ведомств сбивать беспилотники, если они несут угрозу безопасности, пишет «Интерфакс».

Политика Путин разрешил использовать свастику Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма.

Происшествия Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.