Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

В России средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума.

В России средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума

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