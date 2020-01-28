Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России средняя сумма автокредита достигла исторического максимума

Эксперты заявили, что средняя сумма выдаваемого банками кредита на приобретение автомобиля в 2019 году выросла почти на 10% до 769 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом. В 2019 году российские банки выдали рекордный объем автокредитов – 615 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».
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Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на десять процентов и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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