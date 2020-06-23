В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей
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В правительстве РФ спрогнозировали рост средней зарплаты россиян на 10 тысяч рублей к 2023 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, средняя зарплата увеличится с 47 531 рубля в 2020 году до 57 675 рублей в 2023-м.В источнике
С чего всё началось
В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране
Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36
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