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В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

В правительстве РФ спрогнозировали рост средней зарплаты россиян на 10 тысяч рублей к 2023 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, средняя зарплата увеличится с 47 531 рубля в 2020 году до 57 675 рублей в 2023-м.В источнике
С чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36
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Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

Телеканал 360°вчера в 07:37

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новостивчера в 04:36

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49

Средняя зарплата в России превысит 57 тысяч. В кабмине спрогнозировали сроки

Царьградвчера в 05:41

В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 05:10

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31
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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:47
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
Znak.comвчера в 07:20
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