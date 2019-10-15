Общество
Lenta.ruВ России стали чаще насиловать детей
В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Вадим Гайдов, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Гайдов отметил, что, по данным МВД РФ, за 2018 год было зарегистрировано более 14 тыс. подобных преступлений, пострадавшими стали 11 тыс. детей.ТАСС10:56
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