Общество
RT на русскомВ России стали чаще подделывать банковские карты
Отмечается, что в 2019 году количество преступлений по статье «Мошенничество» увеличилось на 14%, составив 219 тыс. «В том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов — на 15,3% и в сфере автострахования — на 26,7%», — заявили в министерстве.
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с чего всё началось
Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.РИА Новостивчера в 20:05
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