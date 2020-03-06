Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

с чего всё началось

Отмечается, что в 2019 году количество преступлений по статье «Мошенничество» увеличилось на 14%, составив 219 тыс. «В том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов — на 15,3% и в сфере автострахования — на 26,7%», — заявили в министерстве.

В России стали чаще подделывать банковские карты

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