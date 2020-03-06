Общество

RT на русскомRT на русскомВ России стали чаще подделывать банковские карты

Отмечается, что в 2019 году количество преступлений по статье «Мошенничество» увеличилось на 14%, составив 219 тыс. «В том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов — на 15,3% и в сфере автострахования — на 26,7%», — заявили в министерстве.
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с чего всё началось

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

РБКвчера в 23:02

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

РИА Новостивчера в 20:05

Российские банковские карты стали подделывать чаще

Lenta.ruвчера в 21:41

В России стали чаще подделывать банковские карты

Известиявчера в 20:49

В России стали чаще подделывать банковские карты

RT на русскомвчера в 20:31

В России стали чаще подделывать банковские карты

Газета.Ruвчера в 20:29

В МВД заявили о резком росте мошенничества с картами россиян

URA.Ruвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана вчера в 16:09
Общество

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Экономика

«Ведомости»: «Мечел» просит 100 млрд руб. за 51% в Эльгинском проекте

"Мечел" просит 100 млрд рублей за свою долю в 51% в Эльгинском угольном проекте, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.
ТАСС 02:12
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 04 марта в 14:33
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Спорт

Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров

ФАН 00:38
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости вчера в 09:18
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Происшествия

Застройщика обвинили в хищении 3 млрд рублей

Сумма ущерба составила порядка 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ФСБ России.
Известия 03:21
Происшествия

СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников

В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг 02:32
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать цветы к 8 марта

Аргументы и Факты 02:35
Футбол

Василий Кикнадзе: у нас с Семиным не конфликт, а разные точки зрения

Юрий Семин сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру.
Вести.Ru 01:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Политика

На встрече с Путиным Эрдогана преследовал дух разгрома турок

NewInform 02:13
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
Snob.ru 04 марта в 10:36
Здоровье

Челябинский суд обязал Минздрав купить ребенку лекарство за 20 млн

Центральный районный суд Челябинска обязал региональный Минздрав обеспечить ребенка с редким заболеванием лекарством, стоимость которого составляет около 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 23:46
Здоровье

Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев

Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев.
Piter.tv 01:09
Общество

Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:44
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