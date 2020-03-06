Общество

РБКРБКМВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество».
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

РБКвчера в 23:02

В МВД заявили о резком росте мошенничества с картами россиян

URA.Ruвчера в 21:59

Российские банковские карты стали подделывать чаще

Lenta.ruвчера в 21:41

В России стали чаще подделывать банковские карты

Известиявчера в 20:49

В России стали чаще подделывать банковские карты

RT на русскомвчера в 20:31

В России стали чаще подделывать банковские карты

Газета.Ruвчера в 20:29

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

РИА Новостивчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Армия и оружие

Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар

Piter.tv вчера в 07:24
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экспресс газета вчера в 08:53
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Биатлон

МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова

МОК дали время на пояснение этого вопроса и вот ответ пришел: - Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС заявление Международного Олимпийского Комитета.
Комсомольская правда 04 марта в 03:48
Биатлон

Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Коммерсантъ вчера в 13:48
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике

Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.
Kinonews.ru вчера в 03:43
Футбол

В АПЛ из-за короновируса запретили рукопожатия перед матчами

Газета.Ru вчера в 14:33
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Политика

Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Lenta.ru вчера в 12:37
Политика

Премьер-министр Украины поддержал введение рынка земли

Премьер-министр считает, что на Украине необходим создать цивилизованный рынок земли для последующего развития экономики, фермерства и аграро-промышленного комплекса.
REGNUM вчера в 21:47
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Ридус вчера в 14:23
Экономика

Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России.
Известия 04 марта в 08:21
Культура

Чем закончился сериал «Триггер»

Вокруг ТВ вчера в 11:46
Здоровье

Во Владимирской области сердечники получат бесплатные лекарства

В 2020 году жители Владимирской области, перенесшие инфаркт, инсульт или операцию на сердце будут в течение года обеспечены бесплатным лекарствами.
Владимирские ведомости вчера в 06:15
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Происшествия

В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

РБК вчера в 23:52
Космос

Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят

Lenta.ru вчера в 20:08
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 04 марта в 19:03
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Общество

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru вчера в 03:28
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Армия и оружие

Переговоры Путина и Эрдогана: сирийская армия взяла в плен более 2000 турецких солдат

Иностранные средства массовой информации, на фоне переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщили о том, что сирийская армия взяла в плен 2000 турецких солдат, находящихся на территории Сирии.
Avia.pro вчера в 11:02
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное