Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

с чего всё началось

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество».

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.

Биатлон МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова МОК дали время на пояснение этого вопроса и вот ответ пришел: - Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС заявление Международного Олимпийского Комитета.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.

Политика Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.

Политика Премьер-министр Украины поддержал введение рынка земли Премьер-министр считает, что на Украине необходим создать цивилизованный рынок земли для последующего развития экономики, фермерства и аграро-промышленного комплекса.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Экономика Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России.

Здоровье Во Владимирской области сердечники получат бесплатные лекарства В 2020 году жители Владимирской области, перенесшие инфаркт, инсульт или операцию на сердце будут в течение года обеспечены бесплатным лекарствами.

Экономика В России 38 банков попали в группу риска В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Шоу-бизнес Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.