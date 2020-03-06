Общество
РБКМВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество».
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Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.РИА Новостивчера в 20:05
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В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.