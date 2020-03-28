Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
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с чего всё началось

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Продажи алкоголя растут, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков.
Ведомостивчера в 03:26

Подробнее о событии

За последний месяц в России резко выросли продажи алкоголя

Life.ruвчера в 22:08

Россияне стали чаще покупать алкоголь - СМИ

Аргументы и Фактывчера в 21:59

В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 20:56

Россияне начали массово скупать алкоголь

Lenta.ruвчера в 19:29

Продажи алкоголя выросли на фоне падения рубля

Forbesвчера в 14:06

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Коммерсантъвчера в 10:18

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Ведомостивчера в 03:26
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Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Московский Комсомолец вчера в 22:42
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Общество

В уфимском клубе в первый день карантина устроили вечеринку

«Антикарантинную» вечеринку устроили в одном из клубов Уфы в субботу, 28 марта, несмотря на введенный властями Башкирии режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 27 марта в 04:30
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Спорт

Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года

Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывают, что церемония открытия Игр должна пройти 23 июля.
Советский спорт вчера в 23:10
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 27 марта в 08:46
Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Актуальные Новости вчера в 15:33
Единоборства

Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона

Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
FightTime.ru вчера в 14:43
Общество

Тест на коронавирус за 90 минут зарегистрировали в Новосибирске

Новая тест-система для диагностики коронавируса зарегистрирована в Новосибирске, она дает результат за 1,5 часа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Стопкоронавирус.рф», которые не доступен на момент публикации.
Тайга.инфо вчера в 05:14
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Хоккей

Яковлев считает, что не стоит пренебрегать карантином

Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал, как проходит карантин в связи с коронавирусом.
Спорт-Экспресс 27 марта в 17:50
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Деловое.ТВ вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала о болезни

Куриленко сказала, что не знает, где и когда заразилась. Актриса добавила, что лечилась дома, изолировавшись с сыном и его няней.
Газета.Ru вчера в 14:45
Футбол

Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Советский спорт вчера в 18:00
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королёвой вновь закрутил роман с экс-участницей «Дома-2»

Ранее певица Наташа Королёва прокомментировала расставание своего сына Архипа Глушко с моделью Марией Слугиной, которая старше его на шесть лет.
News.ru вчера в 03:35
Общество

В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина

Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
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