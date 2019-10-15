МВД констатирует, что в России за пять лет резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

с чего всё началось

По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей. За последние же пять лет число подобных преступлений выросло на 42%.

В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей

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