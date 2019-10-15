Общество

РБКРБКВ России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей

По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей. За последние же пять лет число подобных преступлений выросло на 42%.
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с чего всё началось

В России зафиксировали резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей

МВД констатирует, что в России за пять лет резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
ТАСС10:56

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В России возросло число сексуальных преступлений в отношении детей

Известия14:21

В России резко увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности детей

Коммерсантъ12:00

В России зафиксировали резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей

ТАСС10:56

В России зафиксирован рост сексуальных преступлений против детей

Комсомольская правда11:15

МВД: преступность против половой неприкосновенности детей возросла

RT на русском11:15

МВД зафиксировало резкий скачок количества изнасилований детей

Московский Комсомолец10:57

В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей

РБК11:44
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Политика

В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе

По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:36
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК вчера в 19:40
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
РБК 12:42
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Наука

Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики

В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
N+1 07:25
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Газета.Ru 02:55
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Футбол

Федун прокомментировал назначение Тедеско

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.
Газета.Ru 15:18
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане

Кавказский узел вчера в 21:47
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия

Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.
РБК 14:21
Политика

Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов.
Газета.Ru 08:53
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ вчера в 13:41
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика вчера в 00:00
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг

Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
REGNUM 14:01
Транспорт

Автосалоны смогут устанавливать номера на новые машины в 2020 году

Федеральный закон, по которому автомобильные салоны смогут сами регистрировать новые автомобили, вступит в силу с 1 января 2020 года.
Политика Сегодня 11:09
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии

Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.
REGNUM 15:22
Армия и оружие

Bloomberg: колонна сирийской армии попала под авиаобстрел у Манбиджа

Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны.
ТАСС 15:30
Путешествия

Туроператоры сообщили, когда ждать сезонных скидок в отелях Турции

Про.Тонкости 09:28
Финансы

Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов

Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Российская газета 10:55
Общество

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Армия и оружие

Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 66

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию в выходные, выросло до 66 человек.
РБК 01:59
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