Экономика
ВедомостиВ России стали курить больше нелегальных сигарет
Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Ашберн
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