За восемь месяцев этого года россиянам было выдано 311 тысяч ипотечных кредитов, это на 13,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что объём уже выданных жилищных кредитов увеличился на 3,1 процента, сейчас он составляет 787,7 миллиарда рублей.

В России стали меньше брать ипотеку

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