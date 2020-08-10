В России стали меньше покупать алкоголь

В России упали продажи алкоголя на 15% с марта по июль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Такском", проанализировавшего порядка 22 млрд кассовых чеков.