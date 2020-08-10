В России стали меньше покупать алкоголь
В России упали продажи алкоголя на 15% с марта по июль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Такском", проанализировавшего порядка 22 млрд кассовых чеков.В источнике
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Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом
Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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