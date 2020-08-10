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Газета.Ru
Газета.Ru

В России стали меньше покупать алкоголь

В России упали продажи алкоголя на 15% с марта по июль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Такском", проанализировавшего порядка 22 млрд кассовых чеков.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".
Российская газета19:00
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Известия

Россияне стали меньше покупать алкоголь

Известия21:54
ТАСС

Россияне стали меньше покупать алкоголь

ТАСС03:36
URA.Ru

Россияне стали меньше пить

URA.Ru00:03
ФАН

Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

ФАН21:55
Газета.Ru

В России стали меньше покупать алкоголь

Газета.Ru04:34
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
18

В Екатеринбурге выставили на торги площади Уралмашзавода

Продажа площадей Уралмашзавода проходит в соответствии с «Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК Екатеринбург03:45
17

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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«КАМАЗ» внедрил в работу новую линию

В непосредственной близости с новой линией в будущем будет дополнительно установлено и запущено оборудование для балансировки изготовленных деталей и маркировки для обеспечения идентификации изготовленных ступиц.
SpeedMe02:40

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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