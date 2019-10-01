Здоровье
Газета.RuВ России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность
Как стало известно, за 15 лет снизилась смертность из-за употребления алкоголя. Показатели сократились на 39% у мужчин, а также на 36% у женщин. Отмечается, что снижение употребления спиртного поспособствовало значительному росту ожидаемой продолжительности жизни в России.
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с чего всё началось
При этом, согласно отчёту, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.RT на русскомвчера в 09:19
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Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Здоровье
Росконтроль назвал опасные для здоровья куриные крылья
Эксперты Росконтроля протестировали несколько образцов куриных крыльев — для проведения экспертизы были закуплены образцы брендов «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство».
ФАН 01:48
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ вчера в 05:16
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 вчера в 10:56
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан
На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Общество
В России вступил в силу запрет курения на балконах
С 1 октября вступает в силу запрет МЧС на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
Газета.Ru вчера в 01:23
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Политика
В Кремле рассчитывают, что контактная группа по Украине согласует «формулу Штанмайера»
В Кремле рассчитывают, что контактная группа по Украине согласует "формулу Штанмайера" и достигнет еще ряда договоренностей.
Эхо Москвы вчера в 01:16
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском вчера в 17:59
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Кино
В Москве дан старт Дням узбекского кино в России
Фестиваль "Дни узбекского кино" открылся в Москве.
ТАСС вчера в 14:20
Космос
NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах» для полётов к МКС
NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
RT на русском вчера в 21:35
Экономика
Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
Как сообщает Минтруд России, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Это выше уровня ожидаемой по итогам 2019 года инфляции (3,8%).
Российская газета 30 сентября в 09:16
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru 30 сентября в 23:36
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20