с чего всё началось

Как стало известно, за 15 лет снизилась смертность из-за употребления алкоголя. Показатели сократились на 39% у мужчин, а также на 36% у женщин. Отмечается, что снижение употребления спиртного поспособствовало значительному росту ожидаемой продолжительности жизни в России.

В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность

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