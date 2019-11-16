Общество

RT на русскомRT на русскомВ России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков

Телеканал 360°01:36

В России снизился спрос на сигареты

ФедералПресс00:40

В России снизился спрос на сигареты

Газета Кемерова00:33
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Общество

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Экономика

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РИА Новости вчера в 15:29
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ВК Пресс 00:30
Общество

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Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.
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Изучив изображения из документов, можно сделать однозначный вывод: УАЗ "Патриот" 2020-го модельного года получит новые задние фонари "строгой" формы с С-образными отформовками.
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Политика

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РИА Новости вчера в 13:44
Политика

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Rusvesna.su вчера в 00:48
Происшествия

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Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
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Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
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РИА Новости 01:14
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В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт 13 ноября в 10:59
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
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Экономика

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Теннис

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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
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REGNUM 01:45
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Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 13 ноября в 11:07
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

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Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

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Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

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Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

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Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
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Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей

По данным издания Corriere della sera, 50-летний специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей.
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Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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