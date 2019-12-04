Экономика

U74.RuU74.RuВ России стали покупать меньше вина и водки

Водки было приобретено на 10% меньше, чем за аналогичный период года прошлого. Зато коньяк и виски могут похвастаться небольшим скачком — покупали на 1 и 3% больше. Стоит также отметить рост интереса россиян к алкогольным энергетикам — на 7% повысились продажи таковых.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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UfaTime.ru вчера в 14:21
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ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

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Huawei начала выпуск смартфонов без американских комплектующих

В новой линейке китайских смартфонов Huawei – Mate 30 – нет американских комплектующих.
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Google назвала лучшие приложения и игры 2019 года

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