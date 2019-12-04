В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

с чего всё началось

Водки было приобретено на 10% меньше, чем за аналогичный период года прошлого. Зато коньяк и виски могут похвастаться небольшим скачком — покупали на 1 и 3% больше. Стоит также отметить рост интереса россиян к алкогольным энергетикам — на 7% повысились продажи таковых.

В России стали покупать меньше вина и водки

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