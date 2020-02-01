Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России стали увольнять по-новому

В России изменились правила увольнения. Теперь при смене работы бухгалтерия или отдел кадров должны выдавать сотруднику на руки сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р вместе с другими документами. Новые стандарты Минтруда вступили в силу 1 февраля 2020 года.
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С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публицист29 января в 06:07

В России изменились правила увольнения

Эхо Москвы19:06

В России стали увольнять по-новому

Lenta.ru16:15

Уволенные сотрудники теперь будут получать справку

Реальное времявчера в 23:31

С 1 февраля в России действуют новые правила увольнения

MagadanMedia.ru13:55
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В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

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Газета.Ru 16:49
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МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
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Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
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Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
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Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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«Локомотив» отправился на турнир в Катар

«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
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В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
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«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в добавленное время

«Ренн» переиграл «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции (3:2). На 90-й минуте красно-черыне проигрывали в один мяч, но в добавленное время смогли дважды забить «канарейкам» и вырвали победу.
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Шакро молодому добавили генерала

Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
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Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего

За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
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Эрдоган заявил о возможности начала новой операции в Сирии

Президент Турции Эрдоган заявил о возможности начала новой турецкой военной операции в Сирии.
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Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой

Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
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В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
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Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
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Роспотребнадзор призвал не носить медицинские маски на улице

Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.
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