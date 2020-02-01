Общество
Lenta.ruВ России стали увольнять по-новому
В России изменились правила увольнения. Теперь при смене работы бухгалтерия или отдел кадров должны выдавать сотруднику на руки сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р вместе с другими документами. Новые стандарты Минтруда вступили в силу 1 февраля 2020 года.
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Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Гаджеты
В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3
Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч
В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Общество
Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Здоровье
Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Хоккей
Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»
Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Футбол
«Локомотив» отправился на турнир в Катар
«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Политика
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Футбол
«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в добавленное время
«Ренн» переиграл «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции (3:2). На 90-й минуте красно-черыне проигрывали в один мяч, но в добавленное время смогли дважды забить «канарейкам» и вырвали победу.
Происшествия
Шакро молодому добавили генерала
Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
Происшествия
Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности начала новой операции в Сирии
Президент Турции Эрдоган заявил о возможности начала новой турецкой военной операции в Сирии.
Шоу-бизнес
Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой
Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Наука
Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не носить медицинские маски на улице
Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.