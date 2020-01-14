Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Общество

Россиянам пообещали теплую весну

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

RT на русском 12 января в 06:39
Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Известия вчера в 14:56
Политика

Иран отправил во Францию черный ящик сбитого украинского Boeing

Коммерсантъ 04:04
Общество

ФБК: Госконтракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади 4 года подряд без конкурса получает одно юрлицо

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что госконтракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади 4 года подряд без конкурса получает одно и то же юридическое лицо – это Российский книжный союз, который возглавляет Сергей Степашин.
Эхо Москвы 06:36
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Общество

Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Газета.Ru 06:58
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Вести.Ru 04:56
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Происшествия

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

РИА Новости 06:35
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Lenta.ru 07:23
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Свободная Пресса 07:00
Политика

Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Авто

Chevrolet планирует выпустить спецверсию Camaro

Американская автокомпания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка ограниченную версию своего спортивного купе Camaro.
REGNUM 04:51
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Энергетика

Украина назвала точную сумму декабрьской выплаты Газпрома Нафтогазу

Газпром перечислил Нафтогазу 29 декабря 2019 года 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 доллара по решению Стокгольмского арбитража, сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
Взгляд.ру 06:18
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Коммерсантъ вчера в 17:04
Политика

Глава МАУ обвинил власти Ирана в катастрофе Boeing

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне возложил вину на власти Ирана за крушение Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана.
News.ru 05:33
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке

Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
РБК 05:13
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.
РБК вчера в 22:04
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 03:54
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Общество

Власти решили упростить трудоустройство мигрантов

Правительство РФ будущей осенью планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий от плановых проверок предприятия, которые берут на работу мигрантов.
Версия-Саратов 03:16
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