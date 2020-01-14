Экономика
Мойка78В России количество банкротов выросло почти на 57%
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%. В минувшем году признали банкротами 68 тысяч 980 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Эту статистику сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»
Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Интернет
Windows 7 признали опасной
В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики
Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Армия и оружие
Королевские ВВС Дании сократят парк самолетов
Кино
Объявлены номинанты на Оскар 2020
В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Футбол
Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»
Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Футбол
ЦСКА взял Шкурина и форварда КАМАЗа Караева на первый сбор в Испанию
Сегодня утром ЦСКА вылетел в Испанию, где пройдут все три зимних тренировочных сбора.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 получит экран с частотой 120 Гц
В Сети появился очередной официальный тизер, который подтверждает ранее озвученные слухи относительно использования экрана с частотой 120 Гц.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года выросл на 3,4% и составил $110,75 млрд.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Политика
В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook
"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Гаджеты
Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов
Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов.
Космос
Исследователи сделали уникальные фото северного полюса Марса
Орбитальному аппарату Марс Экспресс, который принадлежит Европейскому космическому агентству, удалось сделать уникальные фото ледяной шапки северного полюса Марса.
Футбол
«Астон Вилла» объявила об аренде Рейны
«Астон Вилла» объявила о переходе вратаря Хосе Рейны. Голкипер перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона из «Милана».
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.