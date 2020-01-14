Экономика

Мойка78Мойка78В России количество банкротов выросло почти на 57%

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%. В минувшем году признали банкротами 68 тысяч 980 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Эту статистику сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Политика

Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
REGNUM вчера в 22:54
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Экономика

Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Газета.Ru 00:23
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»

Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Говорит Москва вчера в 10:15
Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
RT на русском вчера в 23:57
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Интернет

Windows 7 признали опасной

В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
Lenta.ru 01:08
Политика

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики

Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Ведомости вчера в 05:46
Армия и оружие

Королевские ВВС Дании сократят парк самолетов

Независимая газета вчера в 10:28
Кино

Объявлены номинанты на Оскар 2020

В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Э Вести вчера в 23:57
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета вчера в 02:58
Футбол

Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»

Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
ProstoProSport вчера в 23:41
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Футбол

ЦСКА взял Шкурина и форварда КАМАЗа Караева на первый сбор в Испанию

Сегодня утром ЦСКА вылетел в Испанию, где пройдут все три зимних тренировочных сбора.
Sports.ru 01:27
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 получит экран с частотой 120 Гц

В Сети появился очередной официальный тизер, который подтверждает ранее озвученные слухи относительно использования экрана с частотой 120 Гц.
Rusargument 11 января в 03:22
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru 12 января в 07:12
Политика

СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Известия вчера в 19:48
Экономика

Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года выросл на 3,4% и составил $110,75 млрд.
РБК 01:26
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

RT на русском вчера в 06:57
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Политика

В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook

"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК вчера в 10:34
Гаджеты

Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов

Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Космос

Исследователи сделали уникальные фото северного полюса Марса

Орбитальному аппарату Марс Экспресс, который принадлежит Европейскому космическому агентству, удалось сделать уникальные фото ледяной шапки северного полюса Марса.
Территория новостей 01:03
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде Рейны

«Астон Вилла» объявила о переходе вратаря Хосе Рейны. Голкипер перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона из «Милана».
Sport24.ru вчера в 14:54
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
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