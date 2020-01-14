Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

с чего всё началось

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%. В минувшем году признали банкротами 68 тысяч 980 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Эту статистику сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В России количество банкротов выросло почти на 57%

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