Экономика
Газета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правдавчера в 08:30
Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза
ТАСС21 октября в 09:34
Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России
РИА Новости21 октября в 07:29
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Шоу-бизнес
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Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
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Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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Правда и до и после Елена много и часто перемещалась по миру на самолете и чувствовала себя прекрасно.
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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Технологии
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Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
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В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
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«Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ. Яшкин оформил дубль
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
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