Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров

В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Комсомольская правдавчера в 08:30

Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

URA.Ru21 октября в 13:49

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском21 октября в 07:44

В России нашли 110 долларовых миллиардеров

Московский Комсомолец21 октября в 11:08

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАСС21 октября в 09:34

Credit Suisse обнаружил в России 110 долларовых миллиардеров

Газета.Ru21 октября в 13:32

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости21 октября в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Происшествия

Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Гаджеты

Samsung присматривается к вертикальному вырезу в экране смартфона

Вертикальный вырез, по задумке Samsung, сможет располагаться в левой или правой части дисплея.
3DNews 08:47
Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК 21 октября в 06:42
Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Армия и оружие

Военная полиция России прибыла на турецко-сирийскую границу

Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, который находится на границе с Турцией.
News.ru 07:56
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Наука

В Бурятии обнаружили аналоги Стоунхенджа

Ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ), расположенном в Улан-Удэ, выяснили, что некоторые памятники бронзового века в Бурятии связаны с астрономическими явлениями.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Политика

Путин заявил о предстоящем наращивании присутствия России в Африке

VSE42.RU 06:40
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году

Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости).
Вечерний курьер вчера в 16:03
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Культура

Елена Летучая нашла себе новую работу

Правда и до и после Елена много и часто перемещалась по миру на самолете и чувствовала себя прекрасно.
Paparazzi.ru 06:17
Общество

Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Кино

Глава Disney назвал критику Скорсезе и Копполы нытьем

Культуромания 07:29
Технологии

Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
Общество

Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Гаджеты

Компания Sony представила смартфон Sony Xperia 1 Professional Edition

Sony Xperia 1 Professional Edition поступит в продажу 25 октября по цене 1320 долларов.
ITZine.ru 06:01
Происшествия

В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04
Армия и оружие

В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ

В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт вчера в 05:37
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Хоккей

«Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ. Яшкин оформил дубль

Sport24.ru 07:51
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное