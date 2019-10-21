Экономика
Газета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правдавчера в 08:30
Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России
РИА Новости21 октября в 07:29
Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза
ТАСС21 октября в 09:34
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»
Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Армия и оружие
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Политика
CNN упрекнула Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Кино
Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel
Рамблер 06:38
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 10:13
Гаджеты
HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly
HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.
IT-World 10:05
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Футбол
«Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ
Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
РИА Новости 10:14
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Общество
Украину признали самой бедной страной Европы
Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Lenta.ru 10:19
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ 09:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16