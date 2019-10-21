Кроем того, согласно приведенным данным, в России на душу взрослого населения насчитывается 110 миллиардеров. А уровень богатства, в свою очередь, увеличился к середине 2019 года на 37% - с почти $20 тыс. до более $27,3 тысячи.

Долларовых миллиардеров в России стало больше

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