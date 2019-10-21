Экономика
Газета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правда08:30
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Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия 17:39
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию по делу Пола Уилана
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой призывает российские власти предоставить доказательства вины со стороны обвиняемого в шпионаже Пола Уилана или же освободить его, передает The Hill.
Коммерсантъ 20:30
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Газета.Ru 16:52
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России сели на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка.
Московский Комсомолец 02:16
Шоу-бизнес
Валентину Талызину экстренно госпитализировали
Srnsk вчера в 14:27
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru вчера в 06:02
Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service 11:47
Экономика
«Трансмашхолдинг» рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.
ПРАЙМ 20:55
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 05:00
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru 10:39
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Политика
Чета Зеленских показала свои наряды с интронизации императора Японии
Чета Зеленских приняла участие в торжественной церемонии вступления на престол наследного принца Нарухито, а после супруги показали свои парадные наряды в социальных сетях.
ФАН 10:55
Хоккей
«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Гаджеты
Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК
Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК.
CNews 09:00
Футбол
Константин Зырянов: «Если бы в состав попадали лишь самые талантливые футболисты, у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира»
На вопросы пользователей нашего портала отвечает старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Георгиевич Зырянов.
Bobsoccer 13:57
Политика
Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35