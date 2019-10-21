В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

В России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров

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