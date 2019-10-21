Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров

В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Читать в источнике
Комментировать102

Подробнее о событии

Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Комсомольская правда08:30

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русскомвчера в 07:44

Credit Suisse обнаружил в России 110 долларовых миллиардеров

Газета.Ruвчера в 13:32

В России нашли 110 долларовых миллиардеров

Московский Комсомолецвчера в 11:08

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАССвчера в 09:34

Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

URA.Ruвчера в 13:49

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новостивчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:59, Ашберн
Экономика

В Югре с начала года стоимость гречки выросла на 13,8%

REGNUM 07:01
Армия и оружие

США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции

В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия 17:39
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию по делу Пола Уилана

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой призывает российские власти предоставить доказательства вины со стороны обвиняемого в шпионаже Пола Уилана или же освободить его, передает The Hill.
Коммерсантъ 20:30
Футбол

Ювентус — Локомотив 2:1

Газета.Ru 16:52
Армия и оружие

Вертолеты ВКС России сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России сели на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка.
Московский Комсомолец 02:16
Шоу-бизнес

Валентину Талызину экстренно госпитализировали

Srnsk вчера в 14:27
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Происшествия

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

РИА Новости 17:24
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 05:36
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru вчера в 06:02
Игры

Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России

Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service 11:47
Экономика

«Трансмашхолдинг» рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери

Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.
ПРАЙМ 20:55
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 15:58
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке

Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 05:00
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru 10:39
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия

Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение

Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Политика

Чета Зеленских показала свои наряды с интронизации императора Японии

Чета Зеленских приняла участие в торжественной церемонии вступления на престол наследного принца Нарухито, а после супруги показали свои парадные наряды в социальных сетях.
ФАН 10:55
Хоккей

«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Гаджеты

Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК

Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК.
CNews 09:00
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Футбол

Константин Зырянов: «Если бы в состав попадали лишь самые талантливые футболисты, у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира»

На вопросы пользователей нашего портала отвечает старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Георгиевич Зырянов.
Bobsoccer 13:57
Политика

Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное